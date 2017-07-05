أكد مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: يزداد وزننا باحترام الرأي العام لنا، وبما حملنا من أمانة، مؤكدا أن دور المجلس ليس رقابيا على الأعمال الفنية ولا لتقييد حرية الإبداع، ولكن لضبط الأداء كما يجب أن يكون.

وقال في تصريحات صحفية عقب الاجتماع الذي عقده اليوم بمقر المجلس في ماسبيرو: مهمتنا أخلاقية وليست سياسية، لافتا إلى أن الإبداع يقوّمه النقاد وليس أعضاء المجلس.