ذهب نجم كرة القدم العالمى البرازيلى رونالدينيو منطقة الأهرامات الأثرية، بمصاحبة تامر وجيه رئيس مجلس إدارة حملة تور اند كيور “Tour and Cure”، وكان فى استقبالهما هشام الدميرى رئيس هيئة تنشيط السياحة.

وأعجب بمنطقة الأهرامات وبعظمة الحضارة المصرية، وقال إن هذه هى الزيارة الثانية له لمصر حيث زارها أول مرة عام 2007، مؤكدا أنه سيدعو العالم كله لزيارة مصر والتمتع بآثارها التى ليس لها مثيل، وبشواطئها الفريدة وذلك من خلال صفحاته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعى، وأبدى النجم البرازيلى سعادته بالحفاوة والدفء الذى شعر به من كل من قابله منذ وصوله إلى مصر.

وصرح رئيس هيئة التنشيط بأن رونالدينيو سيقوم من خلال مؤسسته الخيرية “Ronaldinho Foundation” وشركة الأدوية المصرية المنتجة لعقار فيروس سى Prime Pharma “، بالمساهمة فى علاج غير القادرين من أى مكان فى العالم فى مصر بالتعاون مع حملة عالم خال من فيروس سى تور أند كيور “Tour and Cure”والتى تهدف إلى وضع مصر على خريطة السياحة العلاجية عالميا من خلال تقديم برنامج سياحى علاجى متكامل فى مصر لمرضى فيروس سى باستخدام العقار المصرى، وذلك بمشاركة مجموعة من كبار النجوم العالميين مثل رونالدينيو ونجم برشلونة ميسى الذى زار مصر مؤخرا.