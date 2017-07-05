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نائب رئيس الوزراء التركي: سنرد على أي تهديد من كردي محتمل
نائب رئيس الحكومة التركية والناطق باسمها نعمان قورتولموش

نائب رئيس الوزراء التركي: سنرد على أي تهديد من كردي محتمل

2017-07-05 21:15:49

قال نائب رئيس الوزراء التركي، نعمان قورتولموش، اليوم/الأربعاء/، إن الاستعدادات العسكرية التركية في شمال غربي سوريا إجراءات مشروعة ضد أي تهديد من القوات الكردية في منطقة عفرين، وأنقرة سترد على أي تحرك عدواني.

وأضاف قورتولموش - وفقا لقناة (العربية) الإخبارية “هذا ليس إعلانا للحرب، نحن نقوم باستعدادات ضد تهديدات محتملة وهذا إجراء مشروع حتى يتسنى لنا أن نحمي استقلالنا ولا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي أمام من يرسلون صواريخ من عفرين”.

كان قائد وحدات حماية الشعب الكردية، سبان حمو قد قال - في وقت سابق - إن روسيا متواطئة مع تركيا والنظام السوري ضد الأكراد في عفرين، متوقعا مواجهة مباشرة وجها لوجه بين تركيا ووحدات حماية الشعب شمال سوريا ، مشيرا إلى أن هذه المواجهات ستؤثر على معركة تحرير الرقة من “داعش” الإرهابي.

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