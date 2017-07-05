أحرز فريق شباب بلوزداد لقب كأس الجزائر اليوم الأربعاء على حساب منافسه وفاق سطيف بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما بملعب 5 يوليو.

سجل هدف اللقاء الوحيد يحيى شريف في الدقيقة 117 من اللقاء الذى امتد للأوقات الإضافية بعد نهاية الوقت الاصلى بالتعادل السلبى.

وجاء تتويج شباب بلوزداد بلقب الكأس بعد غياب 7 سنوات منذ أخر لقب توج به فى عام 2009.