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شباب بلوزداد يهزم سطيف ويتوج بلقب كأس الجزائر
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شباب بلوزداد يهزم سطيف ويتوج بلقب كأس الجزائر

2017-07-05 21:18:57

أحرز فريق شباب بلوزداد لقب كأس الجزائر اليوم الأربعاء على حساب منافسه وفاق سطيف بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما بملعب 5 يوليو.

سجل هدف اللقاء الوحيد يحيى شريف في الدقيقة 117 من اللقاء الذى امتد للأوقات الإضافية بعد نهاية الوقت الاصلى بالتعادل السلبى.

وجاء تتويج شباب بلوزداد بلقب الكأس بعد غياب 7 سنوات منذ أخر لقب توج به فى عام 2009.

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