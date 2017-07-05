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دفاع "عز" يكشف أسباب عدم الإفراج عن موكله بعد سداد الكفالة
احمد عز

دفاع "عز" يكشف أسباب عدم الإفراج عن موكله بعد سداد الكفالة

2017-07-05 21:14:40

 


أكد المستشار يحيى عبدالمجيد، دفاع المهندس أحمد عز، فى قضية تراخيص الحديد، دفع الكفالة المقدرة بربع مليون جنيه التى أصدرتها محكمة الجنايات اليوم الأربعاء، قائلًا: “إن ما يُعطّل خروج عز حتى الآن، هو عدم عمل مسئولي مكتب التنفيذ الأحكام القضائية ليلا، وفور الانتهاء من الإجراءات سيتم خروجه على الفور”.
وكانت قد أخلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى التجمع الخامس سبيل كل من رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، المتهمين بإهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه، وتسهيل الاستيلاء عليه المعروفة إعلاميًا باسم “تراخيص الحديد”، القادم بمقابل مالى 250 ألف جنيه لكل منهما، وقررت التأجيل لـ6 سبتمبر لإتمام إجراءات التصالح.

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