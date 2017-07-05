قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه استقبل، اليوم الأربعاء، مدير شبكة قنوات الحياة، للوقوف على حقيقة أزمة المديونية التى تسببت فى وقف بث القناة وفصل الكهرباء، مشددا على ضرورة تدخل المجلس بشكل ودي لإنهاء الخلاف الدائر بين القناة ومدينة الإنتاج التي أوقفت البث.

وأكد مكرم أن روايات الأزمة متعددة وكثيرة، لافتا إلى أن إدارة القناة أبدت استعدادها لأى حلول وسط، وأن المدينة قبلت شيكات مؤجلة الدفع، على وعد بوقف الحظر عن القناة.

وأردف رئيس المجلس: رأينا من واجبنا كمجلس التدخل لأن القناة فى النهاية مؤسسة وطنية، والأفضل لمصر أن تظل تبث من داخل مدينة الإنتاج الإعلامى وليس من خارجها.