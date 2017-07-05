كشفت صحفية سعودية أن الثلاثي محمد صلاح المنتقل حديثاً إلى صفوف ليفربول الإنجليزي، والجزائرى رياض محرز لاعب ليستر سيتى الإنجليزى، وعمر عبد الرحمن”عمورى” لاعب نادي العين الإماراتي, سيشاركون مشاركة أساسية ضمن منتخب نجوم العرب الذى سيخوض مباراة استعراضية أمام اليوفينتوس الإيطالي.

وذكرت الصحيفة السعودية”مكة” أن تلك المباراة الاستعراضية ستقام على ملعب”الجوهرة” بمدينة “جدة” في 23 من سبتمبر المقبل, ضمن احتفالات الرياضيين باليوم الوطنى الـ87 للمملكة العربية السعودية.



ويحل فريق يوفنتوس الإيطالى إلى السعودية للمرة الثالثة بعد ما سبق وأن شارك فى مباراتى اعتزال لاعبي المنتخب السعودي المهاجم حمزة إدريس, وحارس المرمى محمد الدعيع.