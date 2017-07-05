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حقيقة زيادة الضرائب على السلع المعفاة جمركيًا
مصلحة الجمارك

حقيقة زيادة الضرائب على السلع المعفاة جمركيًا

2017-07-05 21:10:24
كتب - متابعات

أكدت مصلحة الجمارك، أنه لم تحدث اى زيادة فى الضرائب والرسوم الجمركية مطلقا وإن الإعفاءات المذكورة بالقائمة طبقا لقرار وزير المالية رقم 861 لسنة 2005 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإعفاءات الجمركية.

وقالت خلال بيان لها  أنه ما نشره وإذاعته بخصوص القائمة الإسترشادية لأسعار السلع شائعة الورود صحبة راكب لعام 2017، كان بغرض إعادة التذكير لتحقيق العدالة وتوحيد المعاملة بما يساعد على تحقيق الشفافية والوضوح الذي تعمل به وزارة المالية ومصلحة الجمارك.

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