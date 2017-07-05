أعلن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب انتهاء دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول، مشيرا إلى أن قرار فض دور الانعقاد سيصدر من جانب رئيس الجمهورية.

وقال عبد العال - في الجلسة الختامية لدور الانعقاد الثاني لمجلس النواب اليوم /الأربعاء/ -إن دور الانعقاد الثالث سينعقد في الموعد الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس الجمهورية وفقا لنص المادة 115 من الدستور.

وتنص المادة 115 من الدستور على أن : “يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة”.