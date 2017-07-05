قال العقيد أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، إن الشعب الليبي يعلم جيدا أن قطر تدعم الإرهاب.

وأضاف “المسماري”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “بين السطور”، المذاع على فضائية “onlive”، اليوم الأربعاء، أنه على الشعب الليبي عدم الاستماع إلى الشائعات وعدم مشاهدة قنوات الضلال مثل الجزيرة، مشيرا إلى أن بيان الدول الداعية لمكافحة الإرهاب يؤكد دعم قطر للإرهاب.