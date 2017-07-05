قدم الإعلامي عمرو عبد الحميد، خالص التعازي في وفاة الفنان والمذيع عمرو سمير ، عن عمر ناهز الـ 33 عامًا بعد إصابته بسكته قلبية مفاجئة، قائلًا :” ربنا يرحمه ويجعل مثواه الجنة، وخالص التعازي لأسرة الزميل عمرو”.

وأضاف عبد الحميد، خلال تقديمه برنامج ” راي عام”، على قناة “TEN”، أن عمرو بدأ حياته كممثل وهو في سن صغير، وشارك في تقديم برامج تليفزيونيه على عدد من الفضائيات وكذلك شارك في أكثر من مسلسل .

وتابع :” ربنا يرحمه ويصبر أهله”.