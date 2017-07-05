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عمرو عبد الحميد ينعي الفنان عمرو سمير: ربنا يصبر أهله
عمرو عبد الحميد

عمرو عبد الحميد ينعي الفنان عمرو سمير: ربنا يصبر أهله

2017-07-05 21:07:07
كتب - متابعات

قدم الإعلامي عمرو عبد الحميد، خالص التعازي في وفاة الفنان والمذيع عمرو سمير ، عن عمر ناهز الـ 33 عامًا بعد إصابته بسكته قلبية مفاجئة، قائلًا :” ربنا يرحمه ويجعل مثواه الجنة، وخالص التعازي لأسرة الزميل عمرو”.

وأضاف عبد الحميد، خلال تقديمه برنامج ” راي عام”، على قناة “TEN”، أن عمرو بدأ حياته كممثل وهو في سن صغير، وشارك في تقديم برامج تليفزيونيه على عدد من الفضائيات وكذلك شارك في أكثر من مسلسل .

وتابع :” ربنا يرحمه ويصبر أهله”.

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