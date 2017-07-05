تلقى برشلونة أنباء غير سارة بمعاناة النجم العائد للفريق جيرارد ديولوفيو من إصابة قد تؤخر انضمامه إلى معسكر الفريق استعداداً للموسم القادم.

واستعاد برشلونة ديولوفيو من إيفرتون بعد دفع قيمة بند إعادة الشراء البالغ 12 مليون يورو، وما زال الجدل يحيط حول مستقبل اللاعب، حيث تشير بعض التقارير إلى إمكانية بيعه مرة أخرى بمبلغ أكبر هذا الصيف.

وشارك ديولوفيو ببطولة أمم أوروبا تحت 21 سنة رفقة منتخب بلاده إسبانيا الذي وصل المباراة النهائية وخسر اللقب على يد ألمانيا.

وبحسب صحيفة سبورت الإسبانية، فإن ديولوفيو يعاني من إصابة على مستوى الفخذ، حيث كشفت نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها اليوم أنه يحتاج لوقت للراحة، لكن الصحيفة لم تكشف عن مدة غياب اللاعب.

ومن الوارد غياب ديولوفيو عن الأيام الأولى في الفترة التحضيرية للموسم القادم لاسيما وأن إجازات اللاعبين ستنتهي في 11 من الشهر الجاري، وفي اليوم التالي ستبدأ التدريبات.