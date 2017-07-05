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تركيا تنفي نيتها الانسجاب من حلف الأطنطلي
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان

تركيا تنفي نيتها الانسجاب من حلف الأطنطلي

2017-07-05 20:59:50
خاص- محيط

نفى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تفكر في الانسحاب من عضوية حلف الأطلنطي “الناتو”.

ونقلت شبكة “فوكس نيوز” الإخبارية الأمريكية عن أدروغان قوله في تصريحات صحفية إن حلف الأطلنطي كان أكثر إخلاصا وأمانة معنا من الاتحاد الأوروبي الذي يعوق انضمام تركيا إلى عضويته منذ عام 1963، وتابع “أن الانسحاب من الناتو ليست مطروحا على جدول أعمالنا “.
ووصف أردوغان رفض ألمانيا السماح له بإلقاء خطاب في الرعايا الأتراك خلال مشاركته في قمة العشرين التي تنطلق يوم الجمعة القادم فى برلين بأنه “انتحار سياسي” من جانب ألمانيا.

وتابع أردوغان يقول “في حالة استمرار ألمانيا في هذا الرفض، فسوف أقول ما كنت أريده في خطابي للأتراك خلال قمة العشرين، ثم أعود إلى بلادي ولكن، لن أسمح بأن تكمم أفواهنا”.

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