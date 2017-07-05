اندلاع اشتباكات عنيفة بين مؤيدي رئيس فنزويلا ونواب بالمعارضة2017-07-05 20:57:37
اندلعت اشتباكات خارج الجمعية الوطنية (البرلمان) في فنزويلا، اليوم الأربعاء، بين مؤيدي الرئيس نيكولاس مادورو ونواب معارضين له.
ونقلت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية عن فريدي جيفارا نائب رئيس الجمعية الوطنية وزعيم المعارضة إن نائبين أصيبا في الاشتباكات مع مؤيدي مادورو.
وتشهد الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية موجة من الاحتجاجات العنيفة التي أثارتها محاولة من المحكمة العليا الموالية لمادورو لتجريد الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة من سلطاتها، فيما يطالب المتظاهرون بإجراء انتخابات جديدة لاختيار رئيس جديد بدلا من مادورو، وبدأت حركة الاحتجاج في أول أبريل، وتحولت إلى تظاهرات شبه يومية.
وأعلنت النائبة العامة في فنزويلا لويزا أورتيجا - في وقت سابق اليوم - ارتفاع حصيلة القتلى جراء الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي انطلقت قبل ثلاثة أشهر إلى 90 شخصا.
وقالت أورتيا - وهي أبرز منتقدي مادورو في الحكومة الفنزويلية - إنه يتم التحقيق حاليا مع 4 ألاف و658 متظاهرا باتهامات تتعلق بالقتل والاعتداء أو الإضرار بالممتلكات، مضيفة أن عمل إدارتها يلقى تقييدا فيما يتعلق بالتحقيق في الجرائم، حيث تتم إحالة العديد من المسائل إلى قضاء عسكري خاص هدفه إدانة المتظاهرين بوتيرة عالية، واصفة المحكمة العسكرية بأنها “لغز”.
ويجرى حاليا التحقيق مع النائبة العامة في فنزويلا، في محاكمة تستغرق خمسة أيام، بدأت أمس بالمحكمة العليا في البلاد، وأيدت نتيجة سلبية ضدها يمكن أن تؤدي في النهاية إلى فصلها
-
رئيس امتحانات الثانوية: إعلان النتيجة نهاية الشهر الحالي
أعلن رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة الدكتور رضا حجازي أنه وفقًا لما رصده من سير عملية التصحيح بجميع القطاعات على مستوى الجمهورية فإنه ...Wed, 05 Jul 2017 10:58:37 GMT
-
استقرار أسعار الذهب محليا وارتفاعه عالميا
استقرت أسعار المعدن الأصفر بالسوق المحلي خلال التعاملات اليوم /الأربعاء/،في حين ارتفعت عالميا بعد أن سجلت أدنى مستوى لها في ثمانية أسابيع مدفوعة بارتفاع الطلب ...Wed, 05 Jul 2017 10:42:23 GMT
-
"البترول": وفرنا احتياجات "الكهرباء" من الوقود خلال الموجة الحارة
أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، نجاح قطاع البترول في تأمين احتياجات جميع محطات الكهرباء على مستوى الجمهورية من الغاز الطبيعي والوقود ...Wed, 05 Jul 2017 07:57:53 GMT
-
التضامن: صرف الدعم النقدي لمستفيدي "تكافل وكرامة" مع الزيادة 10 يوليو
أعلنت نيفين القباج مساعد أول وزير التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والتنمية، عن صرف الدعم النقدي للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بداية من العاشر من شهر ...Wed, 05 Jul 2017 09:11:48 GMT
-
استمرار تراجع الدولار أمام الجنيه المصري إلى ما دون ١٨جنيها
شهدت أسعار صرف الدولار تراجعا لليوم الثالث على التوالي أمام الجنيه المصري وتفاوتا طفيفا بين البنوك بعد فترة من الاستقرار في بداية التعاملات الصباحية اليوم ...Wed, 05 Jul 2017 10:26:14 GMT
-
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 14 فلسطينيا في مناطق متفرقة من الضفة
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء ، 4 شبان فلسطينيين من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة خلال حملة دهم واسعة شملت عشرات المنازل خاصة لعائلات ...Wed, 05 Jul 2017 08:11:59 GMT
-
برلماني يطالب الحكومة بتطوير السكك الحديد بسبب خسائرها
طالب النائب محمد بدوى دسوقى ،عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ،الحكومة بسرعة تطوير مرفق السكة الحديد والذى يعد مرفق جماهيرى وإستراتيجى ويجب أن تهتم الدولة ...Wed, 05 Jul 2017 14:53:04 GMT
-
مسئول موريتاني: نوظف 12 ألف شخص لإجراء الاستفتاء الشعبي
قال محمدن ولد سيدي الملقب بدن مدير العمليات في اللجنة الموريتانية المستقلة للانتخابات، إن بلاده توظف 12 ألف شخص في الاستفتاء الشعبي المقرر تنظيمه يوم الخامس من ...Wed, 05 Jul 2017 14:53:04 GMT
-
سبورتنج لشبونة يستعير كوينتراو من ريال مدريد
أعلن نادى سبورتنج لشبونة البرتغالى رسمياً عن ضم فابيو كوينتراو الظهير الأيسر لفريق ريال مدريد على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ...Wed, 05 Jul 2017 14:39:39 GMT