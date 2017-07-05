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القباح: هذه خطة التضامن للحماية الاجتماعية للطلاب
وزارة التضامن الاجتماعي

القباح: هذه خطة التضامن للحماية الاجتماعية للطلاب

2017-07-05 21:02:29
كتب - متابعات

قالت الدكتورة  نفين القباح، مساعد وزير التضامن للحماية الاجتماعية، إن برامج الحماية الاجتماعية تقوم على سحب الدعم من الفئات المقتدرة المتيسرة وضخه للفئات الأكثر فقرًا ، بجانب دعم برامج الحماية الاجتماعية في التعليم والصحة.

وأضافت “القباح”، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “رأي عام”، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة “ten”، أن وزارة التضامن الاجتماعي قامت بوضع برنامج حماية اجتماعية لطلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية وكذلك الثانوية كي يستكملوا التعليم وتستطيع الأسر تدبير أموال لهم خوفًا من تسربهم من التعليم.

وأشارت مساعد وزير التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية، إلى أنه سيتم دعم الأطفال تحت سن 6 سنوات بـ 60 جنية للطفل الواحد، موضحة بأنه سيتم تدعم ذوى الإعاقة والمسنين بـ 450 جنية شهريا.

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