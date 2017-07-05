يصل نائب وزير خارجية روسيا إيجور مورجو لوف، إلى واشنطن، غدا الخميس، لإجراء مشاورات مع المسؤولين الأمريكيين بشأن كوريا الشمالية.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن السفارة الروسية بواشنطن أوضحت - في بيان أصدرته بهذا الصدد - أن الأوضاع في منطقة آسيا المطلة على المحيط الهادئ والأزمة في كوريا الشمالية سوف تتصدران جدول أعمال المشاورات الروسية / الأمريكية التي من المنتظر أن تستغرق يومين.