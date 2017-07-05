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برشلونة يرفض بيع لاعبه هذا الصيف
روبيرتو

برشلونة يرفض بيع لاعبه هذا الصيف

2017-07-05 21:13:52

قالت وسائل إعلام إسبانية أن نادي برشلونة يرفض في التخلي عن خدمات لاعبه متعدد المراكز سيرجيو روبيرتو في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقاً لما قاله مارسال لورينتي الصحفي في قناة برشلونة فأن إدارة الفريق رفضت العرض الذي وصلها من أجل بيع الدولي الإسباني في هذا الصيف.

وأضاف أيضاً أنه لم يتم الكشف عن هوية الفريق الراغب في التوقيع مع اللاعب صاحب الـ25 عاماً لكن العرض كان قد بلغ 35 مليون يورو.

الجدير بالذكر أن روبيرتو كان قد شارك في الكثير من اللقاءات في الموسم الماضي في مركز المدافع الأيمن على الرغم من أن مركزه الأصلي متوسط ميدان.

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