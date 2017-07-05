أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن فريق الكرة سيفوز علي أهلي طرابلس في المواجهة القادمة المقرر لها الاحد القادم علي ملعب برج العرب في الجولة الاخيرة من دور المجموعات لدوري ابطال أفريقيا.

وأضاف رئيس الزمالك أن أهلي طرابلس ضيف عزيز علي مصر وعلي النادي مؤكدا أن لشعب الليبي يمتاذ بالاحترام متمنيا ان تزول الغمة عنه ومن الوطن العربي.

وأشار المستشار الي أن الزمالك قام بعمل منفذيين لبيع التذاكر‫؛‬ وهما كالتالي:

المنفذ الاول فى سموحه بالاسكندرية وسيبدأ التوزيع يبدءا من الساعه 9 صباحا ايام الخميس والجمعه والسبت.

والمنفذ الثاني داخل نادي الزمالك فى ممر الملك فاروق بوابة جامعة الدول العربيه وسيكون هناك 10 منافذ للبيع علي اليمين وعلي اليسار مؤكدا نه سيتم بيع تذكرة واحده لكل فرد وأن سعر التذكرة موحده 50 جنيه .

وتمني مرتضي منصور أن يمتلئ ملعب برج العرب بجماهير الزمالك المحترمه وان يكون التشجيع للفريق لاخر ثانيه ويكلل بالمكسب.



وواصل ان هناك 6 منافذ لاعضاء النادي فى ملعب التنس الارضي بمقر النادي.

وأختتم رئيس الزمالك قائلا أن النادي سيقوم بتوفير اتوبيسات للاعضاء والفرق الرياضية لنقلهم لملعب برج العرب.