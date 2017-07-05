قال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن محافظ البنك المركزي طارق عامر أكد وجود180 مليون دولار زيادة في احتياطي مصر من النقد الأجنبي، موضحًا أن هناك تحسن لقيمة الجنية مقابل الدولار و من المتوقع تغطية كافة طلبات المستوردين من الدولار.

وأضاف النحاس، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “رأي عام”، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة “ten”، أنه لا يجب انخفاض الدولار أكثر من اللازم ، حيث أنه يجب أن ينخفض الدولار بحذر شديد وأن ينخفض بالتدريج حتى لا يعاود الارتفاع سريعا.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أنه من المتوقع أن يهبط سعر الدولار أمام الجنية المصري ويصل لـ16.50 جنية خلال 4 أشهر وليس في 24 ساعة، موضحًا أن انخفاض سعر الدولار سيخفض الأسعار وسيكون هناك استقرار نسبي لسعر الدولار.