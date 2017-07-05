هذا حصاد مجلس النواب في دور الانعقاد الثاني2017-07-05 20:05:23
استعرض مجلس النواب حصاد دور الانعقاد الثاني، وما تحقق من انجازات، والتي تمثلت في: أولا: المؤشرات العامة حيث عقد المجلس خلال هذا الدور 68 جلسة عامة امتدت لنحو 227 ساعة، وبلغ عدد المتحدثين من النواب خلالها 475 نائبا بإجمالي عدد مداخلات 3594 مداخلة عبر فيها النواب عن فهم عميق وإدراك كبير لحجم التحديات التي يتصدون لها.
وحول الأداء التشريعي، وافق المجلس خلال هذا الدور على 217 مشروع قانون مقدمين من الحكومة وعُشر عدد أعضاء المجلس بإجمالي عدد مواد 2338 مادة، وهي المشاريع التي كان لها أثرها الإيجابي على كافة الأصعدة، وأبرزها في مجال الاقتصاد:مشروع قانون الاستثمار وإصدار تراخيص المنشآت الصناعية، وتعديل بعض أحكام قانون الصناعة، والسجل التجاري، وفي مجال الحماية الاجتماعية: قوانين مكافحة الهجرة غير الشرعية ومنح علاوتين خاصتين للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وعلاوة غلاء استثنائية للعاملين بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.
وفيما يتعلق بضبط الأداء في مجال الصحافة والإعلام، وافق المجلس على قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام ونقابة الإعلاميين، وفي مجال النهوض بالرياضة: تمت الموافقة على قانون الرياضة، وفي مجال الحفاظ على الأمن ومكافحة الإرهاب تم تعديل قانون الإجراءات الجنائية وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والكيانات الإرهابية والتظاهر والطواريء.
وفي المجال المالي، تمت الموافقة على مشاريع ربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعامين الماليين 2014-2015، و2015-2016 بجانب مشروعات قوانين الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2017-2018.
وفي مجال الاتفاقيات الدولية، أقر المجلس 61 اتفاقية دولية مقابل 27 اتفاقية في دور الانعقاد السابق، كما ناقش المجلس ووافق على 8 قرارات جمهورية.
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