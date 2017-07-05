تلقى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إتصالا هاتفيا اليوم ، الأربعاء، من وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون جرى خلاله بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية مجددا دعم الولايات المتحدة الامريكية لمساعي أمير الكويت لتجاوز الأزمة الراهنة في المنطقة .

وأعرب أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عن تقديره له على هذا التواصل .