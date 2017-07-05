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أمير الكويت يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي
القمة العربية -امير الكويت - شرم الشيخ

أمير الكويت يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي

2017-07-05 19:59:18

تلقى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إتصالا هاتفيا اليوم ، الأربعاء، من وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون جرى خلاله بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية مجددا دعم الولايات المتحدة الامريكية لمساعي أمير الكويت لتجاوز الأزمة الراهنة في المنطقة .

وأعرب أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عن تقديره له على هذا التواصل .

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