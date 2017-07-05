قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب إن المجلس أقر في دور الانعقاد الثاني 217 مشروع قانون تشمل 2338 مادة، لافتا إلى أنه أكبر عدد تشريعات صدر على مدار تاريخ المجلس منذ نشأته.

وأضاف عبد العال - في ختام دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب - :”أنه بقدر ما أقلقني حجم التحديات.. بقدر ما تولد لدي من يقين بقدرة المجلس على تحقيق الكثير من الإنجازات التشريعية غير المسبوقة والعمل الدؤوب وتغليب المصلحة العامة دون الالتفاف إلى محاولات التشويه والهدم”.

وتابع عبد العال :”عدد التشريعات التي أقرها المجلس في دور الانعقاد الحالي يعد أكبر عدد تشريعات صدرت منذ عدد نشأته، إذ بلغت 217 مشروع قانون بإجمالي عدد مواد وصل إلى 2338 مادة”.

وقال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة في اختتام دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول للمجلس إن البرلمان قام بدوره خلال تسعة أشهر من العمل النيابي الجاد والمسئول والمنتظم، والمؤسس أيضا لمرحلة جديدة من تاريخ مصر المعاصر.

وأضاف عبد العال :”برلمانكم منذ نشأته استطاع أن يشكل مركز إشعاع وإلهام لشعوب المنطقة بحسبانه النموذج الذي يحتذى، ومن حسن الطالع أن يتزامن بداية هذا الدور مع احتفال مجلسكم بمرور مائة وخمسين عاماً على بدء الحياة النيابية في مصر عام 1866 والذي شرفه بالحضور رئيس الجمهورية.. مائة وخمسون عاماً احتضن فيها برلمانكم مسيرة العمل الوطني أرسيت فيها قيم ومبادئ الديمقراطية التي كافح من أجلها الشعب المصري”.

وتابع:” في هذا الإطار، شهدت هذه القاعة ومختلف لجان المجلس تجاذبات في الرؤى وتباينا في الأفكار، كان مبعثها الرئيسى إعلاء المصلحة العامة.. ولقد التزمت - قدر الإمكان - إتاحة الفرصة كاملة لمختلف وجهات النظر ، في إطار من الحرية المسئولة للتعبير عن الذات، بما لا يخرج عن قيم الديمقراطية، والأعراف البرلمانية الراسخة”.

وقال عبد العال : “أود الإشارة إلى أن عدد التشريعات التى أقرها مجلس النواب فى دور الانعقاد الحالى وعدد المواد التى تضمنتها هذه التشريعات مقارنة بالقوانين التى تم إقرارها بالأدوار السابقة، يعد أكبر عدد تشريعات فى تاريخ الحياة النيابية المصرية منذ نشأتها عام 1866، بلغ عددها (217) مشروع قانون بإجمالى (2338) مادة.. فى حين بلغ أكبر عدد لمشروعات القوانين التى نوقشت فى دور انعقاد واحد (112) قانونا وذلك عام 2003/2004، كما بلغ أكبر عدد مواد مشروعات قوانين نظرها المجلس سابقاً (1226) مادة وذلك خلال دور الانعقاد الماضي”.