حقق المنتخب الليتواني فوز سهل على نظيره الكوري الجنوبي في مباراة ثمن نهائي بطولة كاس العالم للشباب لكرة السلة تحت 19 عام بنتيجة 110-63.

سيطرت ليتوانيا على المباراة منذ بدايتها وحققت الفوز في الربع الأول بنتيجة 34-25 ثم واصلت التفوق لتنهي الربع الثاني بنتيجة 57-30، ثم الربع الثالث 84-43 بنتيجة وانتهت المباراة في نهايتها بنتيجة 110-63 لليتوانيا.

بهذا الفوز تأهل المنتخب الليتواني الى ربع نهائي البطولة لمواجهة إيطاليا، فيما سيلتقي المنتخب الكوري مع المنتخب الياباني .

يذكر ان مصر ستواجه المنتخب الارجنتيني في الثامنة والنصف من مساء الخميس ضمن منافسات دور الـ 16 على صالة رقم 1 بإستاد القاهرة.