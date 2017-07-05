أعلن نادي آرسنال عبر موقعه الرسمي على شبكة الأنترنيت عن التعاقد مع المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت من ليون، بعقد طويل الأجل، مقابل رسوم لم يكشف عنها.

وسيسافر الدولي الفرنسي مع آرسنال إلى سيدني نهاية هذا الأسبوع في جولته الاستعدادية للموسم القادم، ومن المحتمل أن يسجل أول ظهور بقميص آرسنال فى كأس الإمارات يوم 29 يوليو أو 30 يوليو.

وقال فينجر، للموقع الرسمي لآرسنال: “نحن سعداء جدا أن يكون ألكسندر لاعب في فريقنا، لقد أكد على مدى السنوات الماضية أنه واحد من أفضل المهاجمين في العالم، إنه إضافة كبيرة لنا.”

وحسب وسائل الإعلام الإنجليزية لاكازيت وقع على عقد مع آرسنال لمدة 5 سنوات، مقابل 46.5 مليون يورو بالإضافة إلى 5.5 مليون يورو كمتغييرات.