اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء الصين، بتقويض جهود الولايات المتحدة على صعيد مواجهة كوريا الشمالية، من خلال تعزيز مبادلاتها التجارية مع بيونج يانج التي أعلنت إطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات لأول مرة.

وقال ترامب - في تغريدة علي موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية - إن “التجارة بين الصين وكوريا الشمالية ازدادت 40% على الأقل في الربع الأول من 2017، ثم يقال إن الصين تعمل معنا، لكن كان علينا أن نحاول”.

يذكر أن ترامب سيشارك في قمة مجموعة الـ20 في هامبورج، حيث من المقرر أن يلتقي نظيره الصيني شي جين بينج.