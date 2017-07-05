"شكلك مش غريب" يجمع نجوم من العالم العربي كل جمعه على MBC مصر2017-07-05 19:44:36
في تحدٍّ فني تمثيلي غنائي شيّق، قوامه الترفيه والاستعراض والمرح، وسمته العفوية والابتسامة القلبية، وغايته النبيلة مساعدة الجمعيات الخيرية والإنسانية، تخوض مجموعة من مشاهير العالم العربي منافسات تمثيلية – غنائية على المسرح، عبر البرنامج العالمي “Your Face Sounds Familiar” بصيغته العربية “شكلك مش غريب” على “MBC مصر” في سهرة كل جمعه.
خلال المنافسات الشيّقة، يتقمّص المشتركون من المشاهير، شخصيات عددٍ من نجوم الغناء وعمالقة الفن، ويقدِّمون عروضًا مستوحاة من أبرز الأغنيات العربية وأكثرها رواجًا في الماضي والحاضر.
بموازاة ذلك، تقوم لجنة تحكيم البرنامج المؤلفة من هيفاء وهبي وحكيم والمخرج محمد سامي، بتقييم عروض المشتركين، وبالتالي منح النقاط لكل عرض على أساس الأداء على المسرح، وإتقان الأدوار، ومدى النجاح في تقمُّص شخصية الفنانين الذين يقوم المشاهير بتقليدهم.
أما المشتركون- المشاهير فهم من النساء: الممثلة السورية ديما قندلفت والممثلة الأردنية ميس حمدان والفنانة اللبنانية باسمة والمغنية الأميركية جنيفر جراوت.
أما عن الرجال، فيشارك كل من الممثل السوري الفلسطيني عبدالمنعم عمايري والممثل المصري تامر عبدالمنعم والفنان المصري وائل منصور والإعلامي البحريني خالد الشاعر. ويتولي إخراج البرنامج طوني قهوجي، فيما يقدّم البرنامج الإعلامي والكوميدي طوني أبوجودة.
ويرصد البرنامج جوائز أسبوعية يحصل عليها الفائزون قيمتها خمسة آلاف دولار، تُمنح لعددٍ من الجمعيات الخيرية والإنسانية على امتداد العالم العربي، يُحددها المشترك قبل دخوله البرنامج.
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