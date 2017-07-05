"النواب" يوافق على قرض ياباني لتنمية الموارد البشرية في قطاعي التعليم والصحة2017-07-05 19:51:34
وافق مجلس النواب في جلسته برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 281 لسنة 2017 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية واليابان بشأن القرض المقدم من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) لتنفيذ مشروع تنمية الموارد البشرية في قطاعي التعليم والصحة.
وقال هاني أباظة مقرر لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجنتي الشؤون الصحية والشؤون الاقتصادية – التي أعدت التقرير- إن القرض المقدم يبلغ 88 مليون يورو لتدريب حوالي 2500 باحث على درجتي الماجستير والدكتوراة وتخصصات نادرة.
أضاف أباظة أن نصف قيمة هذا القرض تقرر تحويله إلى منحة، وأن القرض له فترة سداد 30 سنة بعد فترة سماح 10 سنوات بفائدة 0.3%.
ووافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2017 المتعلق بمذكرة التفاهم الموقعة بين مصر ودولة الإمارات العربية بشأن التعاون المالي والفني.
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