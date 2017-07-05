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حفتر يعلن تحرير مدينة بنغازي بالكامل من الإرهابيين
القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر

حفتر يعلن تحرير مدينة بنغازي بالكامل من الإرهابيين

2017-07-05 22:17:11

أعلن المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبى، مساء اليوم الأربعاء “التحرير الكامل” لمدينة بنغازى من المسلحين المتطرفين بعد أكثر من ثلاث سنوات من المعارك الدامية.

وقال حفتر فى خطاب موجه الى الشعب الليبى عبر التلفزيون: “بعد كفاح متواصل ضد الإرهاب وأعوانه، دام أكثر من ثلاث سنوات متتالية تزف إليك اليوم قواتك المسلحة بشرى تحرير مدينة بنغازى من الإرهاب، تحريرا كاملا غير منقوص، وتعلن أنتصار جيشك الوطنى فى معركة الكرامة ضد الإرهاب”.

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