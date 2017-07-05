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أبو الغيط: لا حديث حول عودة سوريا إلى الجامعة العربية حاليا
أحمد أبو الغيط وزير الخارجية

أبو الغيط: لا حديث حول عودة سوريا إلى الجامعة العربية حاليا

2017-07-05 19:33:25

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن الحديث لا يجري حاليا في بحث عودة سوريا الى جامعة الدول العربية.

وقال أبو الغيط لوكالة أنباء “سبوتنيك” اليوم الأربعاء ، ردا على سؤال بشأن إمكانية عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية: “عندما تتم التسوية في اطار جنيف ويتوافق عليها الجميع ويتم تنفيذها في سياق تنفيذ مايتم التوافق عليه دوليا في اطار جنيف، سيكون أحد المعايير أو الإعتبارات هو استعادة المقعد”.

وفيما يتعلق بالأزمة اليمنية ومحاولات الإنفصال في الجنوب اليمني ، أكد أبو الغيط أن جامعة الدول العربية ضد تقسيم الدول العربية.

وأضاف: “لسنا أيضا مع الإنقسام الفلسطيني الحالي”، مشيرا إلى أن جامعة الدول العربية تأمل أن يسود العقل وتلتقي الأطراف للحوار وأن تكون فكرة المواطنة فكرة الدولة الوطنية الناضجة، التي تخضع لسيادة القانون.

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