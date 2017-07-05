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مجلس النواب يوافق على اتفاقية التعاون في المسائل الجمركية مع أوروجواي
لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب

مجلس النواب يوافق على اتفاقية التعاون في المسائل الجمركية مع أوروجواي

2017-07-05 19:27:30

وافق مجلس النواب في جلسته برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 81 لسنة 2017 بشأن الاتفاقية الموقعة بين حكومتي مصر وأوروجواي بشأن التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية.

وقال الدكتور حسين عيسى مقرر اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة العلاقات الخارجية –التي نظرت التقرير- إن الاتفاقية تحقق أهدافا عديدة منها: تسهيل حق التبادل التجاري ومكافحة المخالفات الجمركية وتسهيل عملية المراقبة الجمركية.

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