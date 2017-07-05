أعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي إيناسيو عن قائمة الفريق التي ستتوجه إلى الإسكندرية للانتظام في معسكر مغلق في برج العرب، استعدادا لمباراتي الاتحاد السكندري في الدوري، المقرر لها مساء غدا الخميس في الجولة الثالثة والثلاثين، وأهلي طرابلس الليبي المقرر لها يوم الأحد في الجولة السادسة لدور الستة عشر لدوري أبطال إفريقيا.

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي ومحمود جنش وعمر صلاح

خط الدفاع: محمد ناصف وأحمد أبو الفتوح وحسني فتحي وعلي جبر ومحمود حمدي الونش ومحمد مجدي وأسامة إبراهيم وعلي فتحي ومحمد كماتشو

خط الوسط: محمود دونجا وأحمد توفيق ومعروف يوسف وإبراهيم صلاح وطارق حامد وشيكابالا وصلاح ريكو وأيمن حفني ومصطفى فتحي ومحمد مسعد

خط الهجوم: ستانلي ومايوكا وحسام باولو وباسم مرسي

ويغيب عن الفريق أحمد رفعت ومحمد إبراهيم للإصابة وشوقي السعيد وإسلام جمال وأحمد جعفر لأسباب فنية.