علق الإعلامي مجدي طنطاوي، على إعلان الفنانة غادة عبدالرازق ملابسات مقطع الفيديو الذي ظهر فيه جزء من جسمها، قائلا: “إحنا مالنا ومال الحياة للشخصية للناس.. يعني هى غادة عبدالرازق كانت بتبيع سبح”.

وقال في برنامجه “كلام جرايد” المذاع على شاشة “العاصمة”، اليوم الأربعاء، إن “الشعب عمال يصرخ عشان الأسعار، وشاغل نفسه بحملات قميص الفنانات”.