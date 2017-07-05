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تعليق ناري من طنطاوي على فيديو غادة عبد الرازق الساخن
الاعلامي مجدي طنطاوي

تعليق ناري من طنطاوي على فيديو غادة عبد الرازق الساخن

2017-07-05 19:35:56
كتب - متابعات

علق الإعلامي مجدي طنطاوي، على إعلان الفنانة غادة عبدالرازق ملابسات مقطع الفيديو الذي ظهر فيه جزء من جسمها، قائلا: “إحنا مالنا ومال الحياة للشخصية للناس.. يعني هى غادة عبدالرازق كانت بتبيع سبح”.

وقال في برنامجه “كلام جرايد” المذاع على شاشة “العاصمة”، اليوم الأربعاء، إن “الشعب عمال يصرخ عشان الأسعار، وشاغل نفسه بحملات قميص الفنانات”.

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