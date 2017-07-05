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الأهلي يدخل مواجهة أوروبية جديدة وعرض لودية أمام أتليتكو مدريد
الاهلي

الأهلي يدخل مواجهة أوروبية جديدة وعرض لودية أمام أتليتكو مدريد

2017-07-05 19:39:12

النادي الأهلي تلقى عرضا رسميا من إحدى شركات التسويق الرياضية الكبرى على مستوى العالم لخوض مباراة ودية أمام فريق «أتلتيكو مدريد» الإسباني.

وعرضت الشركة على النادي الأهلي إقامة المباراة يوم 30 ديسمبر المقبل على إستاد مدينة زايد الرياضية بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تقام المباراة الودية تحت رعاية مجلس أبو ظبي الوطني.

وأكدت الشركة في خطابها الرسمي الذي أرسلته للنادي الأهلي أنها اختارت أتلتيكو مدريد الذي يعد من أهم وأكبر الأندية الإسبانية للعب وديا مع النادي الأهلي تحديدا؛ نظرا لتاريخه وحجم إنجازاته وباعتباره نادي القرن الإفريقي، والأكثر تتويجا بالبطولات القارية والمحلية على مستوى إفريقيا والوطن العرب، فضلا عن الشعبية الجارفة التي يتمتع بها النادي والتي تضمن نجاح المباراة على المستويين الفني والتسويقي.

وقد أحال مجلس الإدارة عرض شركة التسويق لإدارة الكرة لإبداء الرأي حتى يعلن مجلس الإدارة قراره النهائي بهذا الشأن، حيث سيصل في حالة الموافقة على العرض وفد رسمي من شركة التسويق لإتمام التعاقد مع النادي الأهلي.

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