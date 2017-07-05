وافق مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 282 لسنة 2017 بشأن الاتفاقية الموقعة بين مصر وقبرص في مجال حماية الممتلكات الثقافية وتجريم الاتجار غير المشروع فيها واستردادها.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار تحسين التعاون الثنائي بين مصر وقبرص في مجال حماية الممتلكات الثقافية، وأهمية حمايتها من جرائم السلب والنهب للمواقع الأثرية والآثار والمتاحف والقطع الأثرية المدفونة والمساعدة في إعادة تلك الممتلكات لحيازة مالكها الأصلي.

ويلتزم الطرفان بموجب الاتفاقية بالعمل على منع دخول الممتلكات الثقافية المسروقة أو المتداولة بصورة غير مشروعة إلى إقليميهما.

كما وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 267 لسنة 2017 بشأن الموافقة على البروتوكول الإضافي للاتفاق الثقافي لعام 1959 بين مصر وألمانيا الاتحادية.

وأشارت اللجنة المشتركة من لجنة الثقافة والإعلام والآثار ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والتعليم والبحث العلمي –التي نظرت الاتفاق- إلى أن انضمام مصر لهذا البروتوكول يأتي متوافقا مع اتجاه الدولة للاستفادة القصوى من الخبرات الألمانية في مختلف المجالات لاسيما العلمية والثقافية والتعليمية.

وأوصت اللجنة المشتركة بالمضي قدما في إبرام المزيد من هذه النوعية من الاتفاقيات.