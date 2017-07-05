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غالي يشتكي من الإصابة في تدريبات الأهلي
حسام غالي

غالي يشتكي من الإصابة في تدريبات الأهلي

2017-07-05 19:18:56

اشتكى حسام غالي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من الإصابة خلال مران فريقه الجماعي، والذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة.
وجاءت شكوى غالي من الإصابة بعد المشاركة بخمس دقاق من الفقرة البدنية التي خصصها التونسي أنيس الشعلالي، مدرب أحمال الفريق.
ويستعد الأهلي لمواجهة القطن الكاميروني، السبت المقبل، على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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