غادر صالح جمعة لاعب وسط الأهلي مران فريقه المقام حاليآ على ملعب التتش بالجزيرة برفقة خالد محمود طبيب الفريق بعد شعوره بإجهاد عضلي .

وشارك صالح جمعة في مباراة المصري البورسعيدي بشكل كامل التي اقيمت أمس الثلاثاء ببطولة الدوري العام وانتهت بالتعادل الإيجابي ١-١ .

في الوقت الذي غاب حسين السيد ظهير أيسر الفريق عن المران بعد تعرضه لإصابة في العضلة الضامة خلال مواجهة الفريق البورسعيدي .