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صالح جمعة يغادر تدريبات الأهلي مصابا
صالح جمعة في تدريب اﻻهلي‎

صالح جمعة يغادر تدريبات الأهلي مصابا

2017-07-05 19:20:53

غادر صالح جمعة لاعب وسط الأهلي مران فريقه المقام حاليآ على ملعب التتش بالجزيرة برفقة خالد محمود طبيب الفريق بعد شعوره بإجهاد عضلي .
وشارك صالح جمعة في مباراة المصري البورسعيدي بشكل كامل التي اقيمت أمس الثلاثاء ببطولة الدوري العام وانتهت بالتعادل الإيجابي ١-١ .
في الوقت الذي غاب حسين السيد ظهير أيسر الفريق عن المران بعد تعرضه لإصابة في العضلة الضامة خلال مواجهة الفريق البورسعيدي .

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