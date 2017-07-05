انتهت الجولة الخامسة من مفاوضات أستانا حول تسوية الأزمة السورية اليوم الأربعاء دون التوقيع على أي وثائق لحلحلة موضوع مناطق تخفيف التوتر.

وقال وزير الخارجية الكازاخستاني، خيرت عبد الرحمنوف، خلال قراءته البيان الختامي للقاء، حسبما أفادت قناة “روسيا اليوم” الإخبارية: “إن الاجتماع ينتهي بنتائج إيجابية واضحة تهدف إلى تثبيت نظام وقف إطلاق النار في سوريا”.

وأضاف :” أن الدول الضامنة لعملية أستانا أعربت عن رضاها عن التقدم الحاصل في رسم حدود مناطق خفض التصعيد”، وكلفت مجموعة العمل المشتركة باستكمال عملها على جميع الأصعدة العملية والتقنية لجميع المناطق”.

وذكر أن المفاوضات شملت بحث كثير من المسائل، موضحا أنه تم تحقيق اتفاقات ملموسة بين الأطراف ووضع خطط حول عقد مفاوضات لاحقة.

وأشار إلى أن الجولة القادمة من مفاوضات أستانا ستعقد في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس القادم، وأن الجلسة القادمة لمجموعة العمل المشتركة للأطراف الضامنة لعملية أستانا ستجري في إيران يومي 1 و2 من الشهر ذاته.

يُذكر أن روسيا وتركيا وإيران دعت في البيان الختامي جميع الأطراف، المتورطة في الأزمة السورية إلى الامتناع عن أي نوع من الاستفزازات والتصريحات الحادة والتهديدات، التي قد تقوض النتائج المحققة في أستانا والرامية لدعم عملية جنيف.