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سعيد جمعان: المريخ السودانى يشارك فى البطولة العربية رغم أزمة " فيفا "
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سعيد جمعان: المريخ السودانى يشارك فى البطولة العربية رغم أزمة " فيفا "

2017-07-05 19:16:26

أكد سعيد جمعان مدير البطولة العربية لكرة القدم أن فريق المريخ السودانى سيشارك فى البطولة رغم أزمة الكرة السودانية مع الفيفا مؤخرا.
وقال جمعان خلال المؤتمر الصحفى للبطولة أن أزمة السودان مع الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا انتهت ولا توجد مشكلة فى مشاركة الفريق السودانى فى البطولة.
وعقدت اللجنة المنظمة للبطولة اجتماعا تنسيقيا اليوم لوضع اللات النهائية للبطولة والتى ستنطلق يوم 22 أغسطس المقبل وتستمر حتى الخامس سبتمبر.

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