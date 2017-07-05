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بالصور.. أمريكا تهزم مالي وتتأهل لربع نهائي مونديال السلة
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بالصور.. أمريكا تهزم مالي وتتأهل لربع نهائي مونديال السلة

2017-07-05 19:15:26

تأهل منتخب أمريكا إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للشباب تحت (19 سنة) والمقامة بالقاهرة حتى 9 يوليو الجاري.
تغلبت أمريكا علي منتخب مالي بنتيجة (117-69) في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء بصالة رقم 2 في إطار مباريات دور الـ16.
وينتظر منتخب أمريكا الفائز من مواجهة منتخبي ألمانيا ونيوزيلندا، للعب معه يوم الجمعة المقبل في الدور ربع النهائي.
فيما يلعب المنتخب المصري أمام منتخب الأرجنتين بمواجهة مصيرية في الثامنة والنصف مساءً اليوم في ختام مباريات دور الستة عشر.
ويسعى أبناء الفراعنة نحو إنجاز تاريخي بالتأهل لربع النهائي للمرة الأولى في تاريخ إفريقيا والعرب.

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