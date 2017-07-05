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شكرى: الرد القطري في مجمله سلبي وينم عن عدم ادراك لخطورة الموقف
سامح شكري وزير الخارجية في ندوة

شكرى: الرد القطري في مجمله سلبي وينم عن عدم ادراك لخطورة الموقف

2017-07-05 19:10:24

أكد وزير الخارجية سامح شكرى، أن الرد القطري الذى تم موافاة الدول الأربع ( مصر والسعودية والامارات والبحرين) به هو رد فى مجمله سلبي ويفتقر إلى أى مضمون ولا يضع الاساس عن تراجع دولة قطر عن السياسات التى تنتهجها أو تلبية المشاغل التى تم طرحها.
وقال شكري - ردا على سؤال فى المؤتمر الصحفي المشترك اليوم الأربعاء ، حول العناصر التى وردت فى الخطاب الذى وصل للكويت من حانب الدوحة- إنه حتى الآن نرى أن هذا الموقف ينم عن عدم ادراك لخطورة الموقف وأهمية الالتزام بالمبادىء التى تم الاتفاق عليها من قبل المجتمع الدولي والتى تم اقرارها فى المقررات الدولية.. مضيفا أن هذه المبادىء راسخة وتم التاكيد عليها خلال القمة العربية الأسلامية الأمريكية بالرياض مؤخرا ويجب ان يتم احتضان هذه المبادئ من قبل كافة اعضاء المجتمع الدولى.
وأضاف وزير الخارجية ، على المجتمع أن يظهر قدرته والتزامه وأن أى تهاون فى هذا الشأن يثير تساؤلات عديدة حول الهدف من التساهل او المواءمة مع هذه الأعمال التى يذهب ضحيتها الأبرياء وايضا تدعياتها فى المنطقة والتدمير الذى يحدث فى اليمن وسوريا وليبيا والضغوط التى تفرض والساحة التى تترك لأطراف غير اقليمية وغير عربية للتدخل فى شئون الدول العربية والأمن القومى العربى.

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