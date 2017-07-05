خالد الجندي: فقه الحمامات أصبح يسيطر على عدد من المواطنين

أكد الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، أن الأزمات الاقتصادية تعد سببًا في لجوء المواطنين للدجالين.

وأضاف في برنامجه “لعلهم يفقهون”، المذاع على شاشة “دى ام سى”، أن جميع الشعب المصري يعاني من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد حاليًا، مردفًا: “الناس كلها بقت فُقَرا والله يكون في عون الجميع وربنا يعينا على اجتياز المرحلة الصعبة اللي احنا فيها”.

وتابع أن فقه الحمامات أصبح يسيطر على عدد من المواطنين بسبب ما يدعيه ويروجه بعض الدجالين من الأكاذيب حول الجن والعفاريت.