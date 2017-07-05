 Moheet on google
الخميس 6 يوليو 2017 12:27 صباحاً
روابط سريعة
خالد الجندي: فقه الحمامات أصبح يسيطر على عدد من المواطنين
الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: فقه الحمامات أصبح يسيطر على عدد من المواطنين

2017-07-05 19:19:27
كتب - متابعات

أكد الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، أن الأزمات الاقتصادية تعد سببًا في لجوء المواطنين للدجالين.

وأضاف في برنامجه “لعلهم يفقهون”، المذاع على شاشة “دى ام سى”، أن جميع الشعب المصري يعاني من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد حاليًا، مردفًا: “الناس كلها بقت فُقَرا والله يكون في عون الجميع وربنا يعينا على اجتياز المرحلة الصعبة اللي احنا فيها”.

وتابع أن فقه الحمامات أصبح يسيطر على عدد من المواطنين بسبب ما يدعيه ويروجه بعض الدجالين من الأكاذيب حول الجن والعفاريت.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3