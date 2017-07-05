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وزير الخارجية البريطاني يؤكد دعم بلاده لدور الكويت في احتواء الأزمة الخليجية
وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون ‎

وزير الخارجية البريطاني يؤكد دعم بلاده لدور الكويت في احتواء الأزمة الخليجية

2017-07-05 19:16:18
خاص- محيط

أكد وزير خارجية المملكة المتحدة بوريس جونسون اليوم الاربعاء، دعم بلاده الكامل للدور الكبير الذي تقوم به دولة الكويت في “رأب الصدع في العلاقات الخليجية”، معربا عن تطلعه لزيارة الكويت قريبا في هذا الإطار.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” أن ذلك جاء خلال لقاء جمع الوزير البريطاني بنائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله في لندن على هامش الزيارة التي يقوم بها الجارالله للمملكة المتحدة.

وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح زار في إطار جهوده في رأب الصدع الخليجي كلا من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر إذ أجرى الأمير محادثات تتعلق بهذا الشأن.

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