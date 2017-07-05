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مجلس النواب يوافق على اتفاق مع الوكالة الفرنسية للتنمية لدعم موازنة قطاع الطاقة
مجلس النواب

مجلس النواب يوافق على اتفاق مع الوكالة الفرنسية للتنمية لدعم موازنة قطاع الطاقة

2017-07-05 18:59:17
كتب - أ ش أ

وافق مجلس النواب في جلسته برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس على قرار الجمهورية رقم 248 لسنة 2017 بشأن اتفاق مبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية حول برنامج دعم موازنة قطاع الطاقة .
ويتيح الاتفاق تقديم تسهيل إئتماني بحد أقصى يبلغ 175 مليون يورو، ومنحتين بمبلغ 3 ملايين يورو.
وقال المهندس طلعت السويدي مقرر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الاقتصادية إن الاتفاق يهدف إلى المساهمة في تحديث قطاع الطاقة من خلال دعم الحوكمة في قطاعي الطاقة والغاز، وتحقيق الاستفادة المثلى من الطاقة وتحسين إمدادات الطاقة من خلال دعم تنمية الطاقة المتجددة وتحسين شبكة الكهرباء.
وأضاف السويدي أن هناك تسهيلات في سداد القرض تمتد إلى 20 سنة بفترة سماح 5 سنوات وبفائدة محدودة، وذلك بخلاف المنحتين المقدرتين بثلاثة ملايين يورو.

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