 Moheet on google
الخميس 6 يوليو 2017 12:26 صباحاً
روابط سريعة
مستشار عرفات السابق: خسائر قطر من المقاطعة ضخمة
محمد رشيد مستشار ياسر عرفات

مستشار عرفات السابق: خسائر قطر من المقاطعة ضخمة

2017-07-05 18:58:18

قال محمد رشيد، مستشار الرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات، إن السعودية كشفت تمويل قطر للإرهاب داخل المملكة، وأن خسائر مقاطعة الدول الأربعة ضخمة.

وكتب محمد رشيد، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “السعودية تكشف تمويل قطر للإرهاب داخل المملكة و مستشار الديوان الملكى يؤكد أن خدعة تحرير الرهائن كانت بهدف تمويل الإرهاب فى العوامية”.

وأضاف محمد رشيد: “خسائر قطر من المقاطعة ضخمة.. ابشرى يا مصر بقوله تعالى ...إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون و ترجون من الله ما لا يرجون... صدق الله العظيم”.

تدوينة

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3