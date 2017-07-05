قال محمد رشيد، مستشار الرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات، إن السعودية كشفت تمويل قطر للإرهاب داخل المملكة، وأن خسائر مقاطعة الدول الأربعة ضخمة.

وكتب محمد رشيد، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “السعودية تكشف تمويل قطر للإرهاب داخل المملكة و مستشار الديوان الملكى يؤكد أن خدعة تحرير الرهائن كانت بهدف تمويل الإرهاب فى العوامية”.

وأضاف محمد رشيد: “خسائر قطر من المقاطعة ضخمة.. ابشرى يا مصر بقوله تعالى ...إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون و ترجون من الله ما لا يرجون... صدق الله العظيم”.