قررت الحكومة الأردنية، اليوم الأربعاء، رفع الجنسية الكينية من قائمة الجنسيات المقيدة للحصول على تأشيرة دخول للأردن كخطوة أولى تجاه الانفتاح على السوق الإفريقية، إلى جانب تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة لدخول المملكة للجنسيتين الهندية والصينية.

ويأتي ذلك انسجاما مع توجه حكومة الدكتور هاني الملقي، نحو تشجيع الاستثمارات الأجنبية بالأردن؛ الأمر الذي من شأنه الإسهام في تحريك عجلة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل بالمملكة.

ويرتبط الأردن بعلاقات قوية مع كل من الصين والهند وكينيا، حيث تعد الأولى من الاقتصادات الكبيرة والواعدة على مستوى العالم، فيما يحتل مواطنو الثانية مراتب متقدمة في قائمة أهم 500 رئيس تنفيذي للشركات في العالم، كما أن الأخيرة يمكن أن تشكل بوابة للأردن في تعاونه مع دول إفريقيا.

وشهدت جلسة مجلس الوزراء الأردني اليوم اتخاذ عدد من القرارات الأخرى؛ من بينها الموافقة على اتفاقيتي منحة بقيمة 4 ملايين و 250 ألف جنيه استرليني وقرض بقيمة 3 ملايين و250 ألف دينار المزمع إبرامهما بين أمانة عمان الكبرى والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمويل إنشاء الخلية الخامسة من مكب الغباوي (40 كم شرقي عمان).

كما تم الموافقة على تشكيل لجنة توجيهية لمشروع “الإنترنت للجميع”، والذي أطلق بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي خلال انعقاده في منطقة البحر الميت في شهر مايو الماضي بهدف تحقيق العدالة الرقمية بالمملكة.