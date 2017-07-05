أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية اليوم الأربعاء أن الرئيس الفلسطينى محمود عباس سيزور البلاد، اعتبارا من غدا وحتى 8 يوليو الجاري، فى زيارة رسمية، بدعوة من الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى.

وأوضحت الرئاسة، فى بيان، أن الزيارة تعد فرصة لاستعراض آخر مستجدات القضية الفلسطينية وبحث السبل الكفيلة بتعزيز علاقات التعاون الثنائى بين البلدين الشقيقين.

ويتضمن برنامج الزيارة، وفق بيان الرئاسة، لقاءات يجريها الرئيس الفلسطينى مع كل من نظيره التونسى ورئيس مجلس النواب التونسى ورئيس الحكومة.