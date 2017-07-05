طالبت لجنة “فلسطين” بمجلس النواب الأردني، بوقف العقوبات المتخذة بحق عدد من موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.

وقال رئيس اللجنة يحيى السعود - في تصريح عقب اجتماع للجنة اليوم الأربعاء، مع مدير مكتب عمليات الأمم المتحدة للإغاثة وتشغيل اللاجئين في الأردن ديفيد روجر، بحضور مدير عام دائرة الشئون الفلسطينية ياسين أبو عواد - “إن روجر وعد بإجراء اتصالاته مع المعنيين في الأمم المتحدة للتخفيف من العقوبات المتخذة بحق عدد من موظفي (الأونروا)”.

بدوره، قال روجر إنه تم عقد العديد من الدورات لموظفي الوكالة للتعريف بمفهوم الحيادية، موضحا أن العقوبات المتخذة بحقهم لم تصل إلى فقدان الوظيفة، وإنما اقتصرت على خصم من الراتب وإنذارات، لافتا إلى أنه لم يتخذ قرار العقوبات وهي ليست من صلاحياته.

من جهته، قال أبو عواد إن الدائرة على تواصل دائم مع “الأونروا”، مؤكدا ضرورة زيادة مخصصات الوكالة لتقوم بواجبها على أكمل وجه.