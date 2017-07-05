طالب النائب محمد بدوى دسوقى ،عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ،الحكومة بسرعة تطوير مرفق السكة الحديد والذى يعد مرفق جماهيرى وإستراتيجى ويجب أن تهتم الدولة به أكثر من ذلك حيث أنه من علامات مصر وهو ثانى سكة حديد فى العالم بعد إنجلترا،مؤكداً أنه إذا تم تطوير السكك الحديد كما ينبغى سيدر على الدولة أموالاً طائلة بدلاً من الخسائر التى يتكبدها .

وأضاف بدوى، أن خسائر السكة الحديد بدأت تظهر فى عام 1998 منذ حوالى 20 عام حتى وصلت الخسائر إلى 43 مليار جنيه حتى العام المالى الماضى ومن المتوقع أن تصل الخسائر 5 مليار جنيه لعام 2017_2018 وبالرغم من تلك الخسائر التى تزيد كل عام عن سابقه إلا أن الحكومة لم تقدم حلول جذرية تقضى على أسباب خسارة المرفق ولكنها تعتمد على مسكنات فقط.

وأكد بدوى،أن إهمال السكة الحديد إهدار للمال العام ووقوع مرفق السكة الحديد سوف يضر بالدولة على المستوى السياسى و الاجتماعي والاهتمام به سيحوله من عبء على الموازنة العامة للدولة ليكون مغذياً للموازنة كونه هيئة اقتصادية وليست خدمية.

وأشار عضو لجنة النقل والمواصلات ،إلى أن هناك تدنى فى مستوى الخدمات بهذا المرفق بالإضافة إلى تردى حالة المزلقانات و المحطات والمخازن والمنظومة بأكملها تحتاج إلى إعادة هيكلة وتطوير،لذا طالب الدولة بأن تتكفل بالبنية الأساسية لهذا المرفق من محطات ومزلقانات وغيره ومن ثم تقدمه للعمل حتى لا يحقق خسائر.

