نفى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، ما تردد عن زيادة مكافآت وبدلات النواب بمبلغ 10 آلاف جنيه، مؤكدا أن هذا الموضوع لم يناقش ولم يعرض عليه.

جاء ذلك على خلفية تكريمه من قبل شعبة المحررين البرلمانيين، حيث أشاد عبد العال بالأمانة التى تمتع بها المحررون البرلمانيون خلال تغطيتهم لفاعليات جلسات ولجان البرلمان طوال الفترة الماضية، مشيرا إلى أنه لا يحمل أى ضغينة أو خلاف مع الصحافة والإعلام، موضحا أهمية دور الصحافة والإعلام فى المجتمع.

وحرص عبد العال على المرور على المحررين البرلمانيين بالمركز الإعلامى بالمجلس لتهنئتهم بمناسبة انتهاء أعمال دور الانعقاد الثانى من الدورة البرلمانية الحالية، ووجه لهم الشكر على مابذلوه من جد وأمانة فى نقل ما يحدث داخل البرلمان.