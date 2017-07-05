أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قاذفات استراتيجية روسية من نوع (تو - 95 إم إس) شنت ضربات جوية بصواريخ مجنحة من طراز (إكس - 101) على مواقع لتنظيم (داعش) الإرهابي في منطقة عقيربات بسوريا.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية - في بيان نُشر على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء - أن هذه الضربات دمرت مركزًا قياديًا لمسلحي (داعش) وثلاثة مستودعات كبيرة لتخزين الأسلحة والمعدات العسكرية في منطقة العقيربات الحدودية بين محافظتي حمص وحماة السوريتين.

وأوضحت الوزارة أن القاذفات الروسية أقلعت من قاعدة (إنجلس) في روسيا، ولم يذكر بيان الوزارة أي تفاصيل عن عدد القاذفات الروسية التي شنت هذه الضربات ضد مواقع تنظيم (داعش).